Поклонская прокомментировала заявление Лукашенко о признании Крыма

Наталья Поклонская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко об условии Белоруссии для признания Крыма российским, пригласив главу республики посетить полуостров.

«Ему нужно приехать к нам в Крым, посмотреть своими глазами, как мы тут работаем, а потом говорить подобные вещи», - заявила депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва», отметив, что Крым признает Белоруссию.

Кароме того, депутат сказала, что не совсем понимает отсылку президента Белоруссии к российским олигархам. По ее словам, не может быть никаких условий признания Крыма, поскольку референдум на полуострове провели его жители, «это наш выбор».

«А признание других стран... Наверное, время нужно для того, чтобы выбор и смелость людей были признаны», - добавила Поклонская.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Минск признает Крым частью России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию. При этом белорусский лидер отметил, что может пойти на этот шаг, хотя его «многое связывает». В своей речи он указал на то, что «творит» Киев, и отметив, что в связи с этим у него «руки развязаны».