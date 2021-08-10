В Минсельхозе дали прогноз по сбору урожая гречки и других круп Фото: REUTERS

В Минсельхозе спрогнозировали, ждать ли россиянам дефицита гречки и других круп во второй половине 2021 года. По данным ведомства, прогнозы по сборам урожая пока благоприятные и объемы должны превысить прошлогодние показатели.

Чтобы сохранить цены на гречку в этом году были увеличены на 12,1% площади посевов под данную культуру. Ей было засеяно до 975,9 тыс. га

- Текущие объемы производства позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, - рассказали «Российской газете» министерстве.

А вот площади посевных под просо (сырье для производства пшенки) были резко сокращены – на 32,6%. Аналогичная ситуация по овсу – сокращение площадей на 3,9%. Такие данные приводят в Росстате.

В экспертно-аналитическом центре агробизнеса «АБ-Центр» отметили, что гречка – более маржинальная культура и поэтому хозяйства делают на нее упор. А вот пшено, наоборот, стало одним из немногих товаров, которые дешевели в прошлом году, поэтому посевы просо снизились.

Высока вероятность, что такое сокращение скажется на рынке. И этот товар резко прибавит в цене, полагают аналитики.

- Обычно хозяйства сеют просо по остаточному принципу. Когда происходит недосев и сокращение валовых сборов, то цены взлетают как на сырье, так и на производимый из него товар. В данном случае, может подорожать пшено, - поясняет заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

Что касается сокращение посевов овса – это долгосрочный тренд. Если в начале 90-х под эту культуру выделялось более 9 млн га, то в 2000-2002 годах засевали 4,5 млн га. При этом в уходящем крупяном году производители овсяной крупы и хлопьев фиксировали нехватку сырья. Аналогичная ситуация может быть в сезоне 2021/22.

Посевы риса в этом году тоже сократились на 4,9%. Но при этом рис занимает первое место по потреблению россиян – на него приходится 40%. На второй строчке гречке – 32% на пшено приходится только 7%.

- Сокращение посевов риса связано с водообеспечением в Краснодарском крае. Хозяйства отдают предпочтение менее влагоемким культурам,- поясняет Ирина Глазунова.

Но дефицита риса, по ее мнению, ждать не стоит. В России большие запасы сырья с прошлого года. Это позволит полностью перекрыть внутренние и экспортные потребности страны.

В целом же, по данным компании NielsenIQ, с июля прошлого года по июнь 2021 года потребление круп в России снизилось на 12,9%. Хуже всего ситуация по кускусу – продажи упали почти на треть. Продажи гречки упали на 19,6%. А вот овсянку и булгур стали покупать чаще. По первой позиции прирост составил 4,8% по второй - 3,6%.

А вот урожай бахчевых культур в 2021-м может побить прошлогодний результат — по прогнозам, он будет больше на 20,8% и составит более 700 тыс. т. Хотя посевные площади под арбузы и дыни в южных регионах страны расширили не столь значительно — на 3,2%, сообщает газета "Известия".