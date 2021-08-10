СК возбудил новое уголовное дело в отношении Волкова и Жданова Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет России завел уголовное дело о сборе средств для экстремистской организации в отношении бывшего руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Ивана Жданова и экс-главы общественного движения «Штабы Навального»* Леонида Волкова. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По итогам процессуальной проверки в Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц», - приводит ТАСС слова официального представителя СК РФ.

Как уточнила Петренко, они подозреваются в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.3 Уголовного кодекса РФ «сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации».

Напомним, 9 июня, суд признал Фонд борьбы с коррупцией*, «Фонд защиты прав граждан»* и общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими, приняв решение об их ликвидации и запрете на российской территории. В минувшую пятницу, 6 августа, все они были официально включены в список запрещенных организаций.

* Общественное движение «Штабы Навального», Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции РФ в список иноагент