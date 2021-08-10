В Роспотребнадзоре назвали крайне низким риск завоза лихорадки Марбург в Россию Фото: Мария ЛЕНЦ

Риск распространения в мире лихорадки Марбург, первый случай которой зарегистрировали в Гвинее, крайне низок. Такое заявление сделали в противочумном институте Роспотребнадзора «Микроб», отметив, что в России на сегодняшний день случаев заболевания этой инфекцией не регистрировалось, и попадание этой болезни в страну также крайне маловероятно.

«Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок … на территории Российской Федерации случаи болезни, вызванной вирусом Марбург, зарегистрированы не были», - говорится в заявлении института «Микроб».

В минувший понедельник, 9 августа, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в Гвинее выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, также известной как «болезнь зеленых мартышек». Возбудитель данной болезни относится к тому же классу, что и вирус, который вызывает лихорадка Эбола.

Напомним, в июне ВОЗ заявила об окончании новой вспышки лихорадки Эбола в Гвинее. За минувший период вспышки лихорадки в стране зарегистрировали 16 подтвержденных случаев заболевания и семь предполагаемых. 12 заразившихся скончались.