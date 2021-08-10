Вирусолог: каждый пятый молодой человек сталкивается с постковидным синдромом Фото: Александр ГЛУЗ

Каждый пятый молодой человек сталкивается с постковидным синдромом после перенесенной коронавирусной инфекции, однако среди людей старше 50 лет это встречается у каждого второго. Об этом во вторник, 10 августа, рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Как уточнил специалист, постковидный синдром имеет различные проявления, в том числе отсроченные осложнения. «Самые легкое - это потеря обоняния, а так - отсроченные инфаркты, отстроченные инсульты, отсроченные поражения органов вплоть до удаления», - рассказал в эфире радиостанции «Вести FM».

Среди других возможных постковидных синдромов вирусолог назвал снижение «толерантности к нагрузкам», когда человек больше не может подняться на четвертый этаж, как ранее, а также не способен длительно выносить физические нагрузки. «То есть работоспособность его падает, особенно на тяжелых производствах», - пояснил врач

По словам Тимакова, у некоторых пациентов также наблюдается нарушение зрения, микротромбы в головном мозгу и варикозное расширение вен, в том числе тромбы в конечностях, в сетчатке.

«К сожалению, эти все нюансы как следствие коронавируса нарушают качество нашей жизни. При этом у людей, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, единичные такие случаи постковидного синдрома [встречаются], в отличии от тех, кто не вакцинировался», - добавил он, подчеркнув, что вакцинация «спасает от постковидного синдрома».

Напомним, накануне врач назвал симптомы постковидного синдрома, отметив, что одним из факторов, влияющим на развитие постковидного синдрома, является иммунитет.