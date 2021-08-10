Росфинмониторинг признал ФБК* и ФЗПГ* организациями, причастными к экстремизму Фото: REUTERS

Росфинмониторинг внес признанные в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)» в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом говорится на сайте службы.

Напомним, 9 июня, суд признал ФБК*, ФЗПГ* и общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими, приняв решение об их ликвидации и запрете на российской территории. В минувшую пятницу, 6 августа, все они были официально включены в список запрещенных организаций.

Суд полагается, что данные организации экстремистские, поскольку они занимаются формированием условий для дестабилизации общественно-политической и социальной ситуации в стране.

«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции», - говорится в постановлении суда.

Также данными организации, по заявлению суда, осуществляется на территории РФ деятельность иностранных и международных организаций, в итоге они признаны нежелательными.

* Общественное движение «Штабы Навального», Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции РФ в список иноагент