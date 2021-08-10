МВД планирует отказаться от штампов о регистрации по месту жительства в паспортах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Россиянам перестанут ставить штампы о регистрации по месту жительства. С такой инициативой выступило министерство внутренних дел, которое планирует апробировать нововведение сначала на несовершеннолетних граждан.

«Регистрацию по месту жительства – на первом этапе для несовершеннолетних – мы планируем перевести в электронный вид уже к середине 2022 года», – передают «Известия» слова начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой.

Как отметила представитель ведомства, перевод социальных услуг в цифровой формат требует отказа от проставления штампов. Проверка сведений о регистрации будет осуществляться в федеральных реестрах, уточнила она.

Как писал сайт kp.ru, ранее правительство России сократило срок оформления паспортов РФ. С 1 июля 2022 документ будет оформляться в течение не более пяти рабочих дней.