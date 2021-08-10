Вирусолог предсказал новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России в сентябре 2021 Фото: ИВАНОВА Диана

К концу сентября 2021 в России ожидается очередной рост заболеваемости коронавирусом, считает врач-вирусолог Евгений Тимаков.

В эфире радиостанции «Вести FM» специалист рассказал, что количество заразившихся COVID-19 вырастет в связи с возвращением россиян после сезона отпусков. Кроме того, по мнению Тимакова, вакцинация проведена грамотно не во всех регионах страны, и это также способствует увеличению заболеваемости.

«Я бы пока не обнадеживался», – сказал вирусолог.

Как писал сайт kp.ru, В России за минувшие сутки выявили 21 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является минимальным показателем с 30 июня текущего года.

По состоянию на вторник, 10 августа, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 6 491 288 человек. Жертвами инфекции стали 166 442 инфицированных, а полностью выздоровели 5 788 710 пациентов.