Шойгу назвал разложение общества главной внутренней угрозой Фото; Министерство обороны России

Разложение общества является основной внутренней опасностью для любой страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», – сказал он.

Глава Минобороны РФ отметил, что при возникновении внешних угроз Россия понимает, откуда они исходят и какими средствами с ними бороться.

Как писал сайт kp.ru, ранее Шойгу заявил, что в Риге, Таллине и Варшаве работают центры антироссийской пропаганды. По его словам, эти центры мониторят информационное интернет-пространство в поисках тех, «кто ничего хорошего не пишет», после чего предлагают им работу за стипендии.