Большинство родителей потратят детские выплаты на товары для школы

Россияне рассказали, на что потратят «школьные выплаты» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2 августа 2021 родителям российских школьников начали выплачивать по 10 тысяч рублей. Сервис AliExpress выяснил в исследовании, результаты которого есть в распоряжении KP.ru, что большинство родителей (57%) планируют потратить эти деньги на товары для школы, а 23% респондентов уже сделали это.

При этом 10% решили потратить выплаты на другие расходы, никак не связанные со школой. 7% пока не определились, а 4% пустят их на ежедневные нужды.

Интересно, что мнение мужчин и женщин совпало практически во всех вопросах, но есть и некоторые различия. К примеру, женщины чаще мужчин рассказывали, что уже потратили августовские выплаты на товары для школы. А мужчины в большинстве своем говорили, что потратили деньги на другие цели.

Говоря о других целях, россияне чаще всего имели в виду спорт (18%), медицинские услуги и лекарства (16%), погашение кредита и продукты питания (13%) и развлечения (11%). Еще 9% заявили, что отдадут деньги детям на карманные расходы, а 6% потратят их на бензин.