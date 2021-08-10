Власти Сан-Марино оценили эффективность вакцины «Спутника V» в 99% Фото: REUTERS

Эффективность российской вакцины против коронавирусной инфекции показала составила 99%, следует из данных совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Уровень антител измерялся через 21 день после введения первой дозы препарата и спустя такой же срок после получения второй дозы. Исследование показало, что антитела сформировались у более чем 99% пациентов из 5 тысяч, рассказал ТАСС представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли.

По его словам, в республике российским препаратом вакцинировались почти 20 тысяч жителей, то есть около 2/3 населения. Кроме того, прививку «Спутником» получили 840 иностранных туристов. Кавалли также отметил, что были зафиксированы случаи заражения коронавирусом в промежутке между первой и второй прививками и сразу после введения второй дозы. Вместе с тем точных данных на этот счет медики не имеют, добавил он.

Ранее институт имени Ладзаро Спалланцани сообщил, что «Спутник V» показал высокую эффективность в Сан-Марино.

Сайт kp.ru писал, как «Спутник V» помог побороть коронавирус в Сан-Марино.