В новых iPhone появится функция съемки видео в портретном режиме Фото: REUTERS

В новых моделях смартфонов от Apple появятся три новые функции, в том числе возможность снимать видео в портретном режиме.

Функция видеосъемки с размытым фоном позволит изменять интенсивность размытия уже после записи ролика. Кроме того, в новых IPhone можно будет снимать видео с высокой степенью четкости в HD и 4K и хранить видеофайлы больших размеров. Вероятнее всего, эта функция появится только в iPhone 13 Pro, пишет Bloomberg.

Источники издания сообщили, что камеры iPhone 13 и iPhone 13 Pro получат умные фильтры, работающие при помощи искусственного интеллекта. Теперь пользователи смогут накладываить их на все фото, а только на отдельные элементы кадра. Внешний вид новинок останется в целом прежним, а вот внутри смартфонов установят процессор A15. Также разработчики решили увеличить частоту обновления дисплея и добавить вырез под фронтальную камеру.

Как писал сайт kp.ru, Apple должна презентовать новый IPhone в 2021 году.

Ранее корпорация предупредила, что будет читать сообщения и смотреть фотографии на смартфонах пользователей.