В штате Теннесси школу эвакуировали после сообщений о проникновении вооруженного человека Фото: REUTERS

В США одну школ эвакуировали после того, как в полицию поступил звонок о проникновении на территорию учебного заведения вооруженного человека.

Инцидент произошел в Черч-Хилле в штате Теннесси во вторник, 10 августа. Приехавшим на место происшествия сотрудникам полиции не удалось обнаружить подозреваемого. Пострадавших в результате инциджента нет, передает CNN.

Школьник были эвакуированы в оружейный склад Национальной гвардии, где их ждали родители. Сообщается, что школа была оцеплена. Другие средние учебные заведения в округе также были закрыты, но через некоторое время вернулись к прежнему режиму работы.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 в школе американского города Ноксвилл в штате Теннесси произошла стрельба. В результате происшествия были ранены несколько человек, среди них офицер полиции.