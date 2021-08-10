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Наука10 августа 2021 20:39

Рогозин пообещал, что российские космонавты не останутся без скафандров

Глава "Роскосмоса" Рогозин призвал не распространять «спекуляции» на тему возможной нехватки скафандров
Абдулла ШАКИРОВ
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Рогозин пообещал, что российские космонавты не останутся без скафандров

Рогозин пообещал, что российские космонавты не останутся без скафандров

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Российские космонавты будут обеспечены скафандрами для выхода в открытый космос после завершения сроков действующего снаряжения, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В ответ на комментарий одного из пользователей в Twitter глава госкорпорации написал, что «космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут». Также Рогозин призвал не распространять «спекуляции» на тему возможной нехватки скафандров для выхода космонавтов в открытый космос.

Как писал сайт kp.ru, ранее гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил о скором истечении гарантийного срока скафандров для российских космонавтов на МКС.

Тем временем проблемы со скафандрами возникли у американских астронавтов. Аэрокосмическое агентство США заявило, что из-за этого вынуждено отложить высадку на Луну, запланированную на 2024 год.