Рогозин пообещал, что российские космонавты не останутся без скафандров Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Российские космонавты будут обеспечены скафандрами для выхода в открытый космос после завершения сроков действующего снаряжения, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В ответ на комментарий одного из пользователей в Twitter глава госкорпорации написал, что «космонавты без скафандров не останутся и в открытый космос в трусах не выйдут». Также Рогозин призвал не распространять «спекуляции» на тему возможной нехватки скафандров для выхода космонавтов в открытый космос.

Как писал сайт kp.ru, ранее гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил о скором истечении гарантийного срока скафандров для российских космонавтов на МКС.

Тем временем проблемы со скафандрами возникли у американских астронавтов. Аэрокосмическое агентство США заявило, что из-за этого вынуждено отложить высадку на Луну, запланированную на 2024 год.