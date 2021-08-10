Полиция применила слезоточивый газ против участников протеста у здания парламента Литвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Вильнюса применила слезоточивый газ против участников протеста у здания парламента Литвы, которые не согласны с решением властей ограничить права тех, кто не вакцинировался от коронавируса.

Как передает радиостанция LRT, акция протеста началась утром во вторник, 10 августа. Позже у здания литовского Сейма начались беспорядки – протестующие бросали в полицейских камни и бутылки с водой. Сообщается, что с обеих сторон есть пострадавшие.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа призвал митингующих не мешать депутатам спокойно покинуть здание Сейма. В обращении президента в Facebook говорится, что «демократия – не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие».

«Перед Литвой стоят огромные вызовы, и наш гнев – это то, что ослабляет страну в очень ответственное время», – заявил Науседа.

Как писал сайт kp.ru, на протесты в Литве вышли около 4,5 тысяч человек. Правительство страны планирует с 13 сентября 2021 запретить непривившимся жителям республики использоваться общественный транспорт, посещать медицинские учреждения, а также магазины определенной категории и обращаться за контактными услугами.