В Госдуме предложили установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 11 августа, группа депутатов Госдумы от ЛДПР и их однопартиец, сенатор Сергей Леонов, внесут на рассмотрение нижней палаты законопроект, который предполагает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц с 1 января 2022 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов документа, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он также опубликовал снимки страниц документа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в следующем году МРОТ в России вырастет на 6,4% и, по предварительной оценке, составит 13617 рублей, а прожиточный минимум при этом вырастет до 11 950 рублей. Министерство труда и социальной защиты подсчитало, что повышение МРОТ с 2022 года коснется около 4,7 миллиона россиян.