Шойгу: талибы* в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном Фото: Министерство обороны РФ

Запрещённое на территории России движение «Талибан»* в Афганистане взяло под контроль границу с Узбекистаном и Таджикистаном. Лидеры движения обещают не предпринимать атак на соседние страны. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил глава российского министерства обороны Сергей Шойгу в ходе молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

- Для российской стороны, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль талибами*. Напомню, накануне движение взяло Кундуз. Если вы в курсе тех районов, Кундуз является достаточно крупным и серьезным центром, - отметил министр.

Сергей Шойгу отметил также, что талибы* утверждают, что движение не будет предпринимать никаких попыток по пересечению границы государств, а также попыток атаковать сопредельные территории.

Как писал сайт kp.ru, только за минувшие сутки боевики террористического движения «Талибан»* захватили на территории Афганистана три города. Третьи стал административный центр провинции Баглан – Пули-Хумри.

*Запрещенная в России террористическая организация