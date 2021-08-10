Талибы* захватили третий за сутки город в Афганистане Фото: REUTERS

Боевики террористического движения «Талибан»* захватили третий за сутки города в Афганистане.

На этот раз под контроль талибов* перешел административный центр провинции Баглан – Пули-Хумри. Город был взят боевиками без сопротивления, поскольку власти Афганистана к тому моменту эвакуировали жителей, а силовики были вынуждены отступить, передает Agence France-Presse.

Сообщается, что талибы* подняли свой флаг на центральной площади у резиденции губернатора.

Как писал сайт kp.ru, два дня назад боевики «Талибана»* установили контроль над административным центром афганской провинции Тахар, граничащей с Таджикистаном.

Ранее отряды сил специального назначения Афганистана очистил от талибов* одну из главных площадей города Кундуз и прилегающие к ней кварталы. Кроме того, был восстановлен контроль над офисом национального радио и телевидения.

*Запрещенная в России террористическая организация