Гинцбург сообщил о завершении доклинических испытаний назальной формы «Спутника V» Фото: Shutterstock

Доклинические испытания назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» же завершились. В настоящее время решается вопрос с финансированием клинических исследований данного препарата. Об этом в среду, 11 августа, сообщил глава разработавшего вакцину центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Надо начинать клинические испытания, однако мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив некоторые стадии. Это не одобрили. Поэтому все испытания должны пройти по полной программе: с первой, второй и третьей стадией клинических исследований. Стоить это будет около 400 миллионов рублей, - сообщил специалисты в интервью газете «Известия».

Глава центра объяснил, что назальная вакцина представляет собой второй компонент российской вакцины «Спутник V». Она распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость. По словам Александра Гинцбурга, прививку таким препаратом уже сделали себе спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко и несколько сотрудников центра имени Гамалеи.

Как писал сайт kp.ru, ранее Александр Гинцбург говорил, что, предположительно, интерназальная вакцина от коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в России уже в 2022 году.

ПО ТЕМЕ

«Как капли в нос»: кому подойдет назальная вакцина против коронавируса, которой привилась Валентина Матвиенко

«КП» узнала, чем спрей-прививка отличается от укола “Спутника V” (подробности)