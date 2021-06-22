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22 июня 2021 18:36

«Как капли в нос»: кому подойдет назальная вакцина против коронавируса, которой привилась Валентина Матвиенко

«КП» узнала, чем спрей-прививка отличается от укола “Спутника V”
Наталья ВАРСЕГОВАНаталья ВАРСЕГОВА
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Cкоро назальная форма "Спутника V" станет доступна для широких масс.

Cкоро назальная форма "Спутника V" станет доступна для широких масс.

Фото: Shutterstock

На днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что воспользовалась необычной защитой от ковида. Ей вспрыснули вакцину прямо в нос вместо привычного укола. Матвиенко стала одним из добровольцев, испытуемого препарата.

Сегодня стало известно, что назальная вакцина НИЦ имени Гамалеи запатентована, а значит скоро будет доступна для массового потребления. К слову, в Роспатенте отметили, что подобная форма вакцины против ковида запатентована впервые.

В чем ее преимущество? Этот вопрос мы задали вирусологу, главному научному сотруднику НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолию Альтштейну.

- Та же самая вирусная вакцина, что ставится в уколах, только как капли в нос, - рассказал профессор. - Она повышает иммунитет носоглотки, через которую в организм человека проникает вирус. Для изготовления назальной вакцины вирус специальным образом высушивается. Этот способ давно используется в вирусологии.

- А результат будет такой же как от укола?

- Ожидаемо хороший.

- Можно дома брызнуть эту вакцину, а не ходить в поликлинику к врачу?

- Такое невозможно. Перед инъекцией, пусть и через нос, врач обязан вас осмотреть. Проверить проходимость носовых пазух.

- У этой вакцины тоже два компонента?

- Да. Ведь это тот же «Спутник V», только в другой форме выпуска.

- Кому больше подходит назальная вакцина? Может быть, детям, пожилым людям?

- Без разницы. Она одинаково подходит всем, за исключением тех людей, кому прививки от ковида противопоказаны по весомым причинам.

Перед использованием назальной вакцины доктор проверит носовые пазухи.

Перед использованием назальной вакцины доктор проверит носовые пазухи.

Фото: Shutterstock

Эксперты говорят, что помимо более простого способа введения (многие не любят уколов) спрей-вакцины более удобны с точки зрения производства. Потому что назальную форму проще произвести, чем инъекционную. Она легче пакуется, поскольку при производстве инъекционной формы все должно быть предельно стерильно. А спрей позволит сделать еще больше доз и внедрять вакцину более широко.

Известно, что НИЦ им. Гамалеи также впервые запатентовал технологию вакцинации против COVID-19 лиц старше 60 лет и тех, кто у кого есть хронические заболевания.

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