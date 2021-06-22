«Как капли в нос»: кому подойдет назальная вакцина против коронавируса, которой привилась Валентина Матвиенко

Cкоро назальная форма "Спутника V" станет доступна для широких масс. Фото: Shutterstock

На днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что воспользовалась необычной защитой от ковида. Ей вспрыснули вакцину прямо в нос вместо привычного укола. Матвиенко стала одним из добровольцев, испытуемого препарата.

Сегодня стало известно, что назальная вакцина НИЦ имени Гамалеи запатентована, а значит скоро будет доступна для массового потребления. К слову, в Роспатенте отметили, что подобная форма вакцины против ковида запатентована впервые.

В чем ее преимущество? Этот вопрос мы задали вирусологу, главному научному сотруднику НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолию Альтштейну.

- Та же самая вирусная вакцина, что ставится в уколах, только как капли в нос, - рассказал профессор. - Она повышает иммунитет носоглотки, через которую в организм человека проникает вирус. Для изготовления назальной вакцины вирус специальным образом высушивается. Этот способ давно используется в вирусологии.

- А результат будет такой же как от укола?

- Ожидаемо хороший.

- Можно дома брызнуть эту вакцину, а не ходить в поликлинику к врачу?

- Такое невозможно. Перед инъекцией, пусть и через нос, врач обязан вас осмотреть. Проверить проходимость носовых пазух.

- У этой вакцины тоже два компонента?

- Да. Ведь это тот же «Спутник V», только в другой форме выпуска.

- Кому больше подходит назальная вакцина? Может быть, детям, пожилым людям?

- Без разницы. Она одинаково подходит всем, за исключением тех людей, кому прививки от ковида противопоказаны по весомым причинам.

Перед использованием назальной вакцины доктор проверит носовые пазухи. Фото: Shutterstock

Эксперты говорят, что помимо более простого способа введения (многие не любят уколов) спрей-вакцины более удобны с точки зрения производства. Потому что назальную форму проще произвести, чем инъекционную. Она легче пакуется, поскольку при производстве инъекционной формы все должно быть предельно стерильно. А спрей позволит сделать еще больше доз и внедрять вакцину более широко.

Известно, что НИЦ им. Гамалеи также впервые запатентовал технологию вакцинации против COVID-19 лиц старше 60 лет и тех, кто у кого есть хронические заболевания.