Украинский климатолог предупредила о возможном «аде на Земле» из-за изменения климата Фото: Андрей КАРА

Из-за изменения климата мир уже прошел «точку невозврата», и в скором времени жизнь на Земле может стать «адом». Об этом в среду, 11 августа, предупредила украинский климатолог Светлана Краковская.

Специалисты объяснила, что на территории ее государства с каждым годом будет все больше дней, в которые температура воздуха будет превышать 35 градусов по Цельсию. По словам климатолога, из-за глобальных климатических изменений в мире будет все больше стихийных бедствий, в том числе засух, наводнений, шквальных ветров, ливней, землетрясений и масштабных лесных пожаров.

- Однако это случится только при жестком сценарии - если ничего не делать. Честно скажу, я очень надеюсь, что подобного не произойдет. Потому что это будет ад на Земле, - подчеркнула Светлана Краковская в интервью изданию «Украинская правда».

Напомним, ранее специалисты Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН в своем докладе предупредили, что Землю к 2030 году ждет необратимая катастрофа из-за глобального потепления, которое в настоящее время стремительно усиливается.