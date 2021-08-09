В ООН заявили, что Землю ждет необратимая катастрофа из-за глобального потепления Фото: REUTERS

Планету к 2030 году ждет необратимая катастрофа из-за глобального потепления, которое стремительно усиливается. Об этом в понедельник, 9 августа, говорится в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН.

Эксперты Организации заявили, что два года назад концентрация углекислого газа в атмосфере была максимальной за минувшие два миллиона лет. При этом температура на поверхности Земли стремительно растет последние 50 лет из-за выброса парниковых газов.

- Выбросы парниковых газов из-за сжигания ископаемого топлива душат нашу планету и подвергают риску миллиарды людей. Это затронет всю Землю, сделает мир нестабильным. Климатические изменения приведут к тому, что на планете в скором времени будет больше ливней и наводнений, сильной засухи и масштабных природных пожаров, - подчеркнул Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Эксперты ООН подчеркнули, что следует срочно сократить выбросы парниковых газов, чтобы стабилизировать температуру на планете в течение 20-30 лет.

Напомним, за последние несколько недель в разных странах наблюдались масштабные стихийные бедствия и экстремальные погодные явления: наводнения нанесли ущерб Европе, Китаю и Индии, крупные природные пожары разгорелись в США, Канаде, Греции и Турции.