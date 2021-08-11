Ученые из США: «йота»-штамм коронавируса увеличивает летальность на 46–82% Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Йота»-штамм коронавирусной инфекции может повысить коэффициент летальности при заражении на 46–82 процента среди лиц старшего возраста. Об этом заявили эксперты департамента здравоохранения города Нью-Йорк и ученые Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета, чье исследование в среду, 11 августа, опубликовали на портале medrxiv.org.

Ученые проанализировали эпидемиологические данные, которые были собраны в Нью-Йорке с ноября минувшего года по апрель 2021-ого. Авторы исследования выяснили, что по сравнению с другими штаммами коронавируса «йота»-вариант увеличивал летальность на 46 процента у заболевших в возрасте 45-64 лет, и на 82 процента у лиц в возрасте 65-74 лет. Кроме того, скорость передачи нового штамма была на 15-25 выше, чем у других.

Напомним, «йота»-штамм коронавируса был выявлен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, а позже он распространился и на другие штаты и страны мира.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что российские вакцины защищают от всех штаммов новой коронавирусной инфекции, поэтому вакцинация эффективна при циркуляции любых вариантов заболевания.