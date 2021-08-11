Эпидемиолог Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на территории России стабилизировалась, однако в некоторых регионах страны она по-прежнему остается напряженной. Об этом в среду, 11 августа, сообщила заместитель главы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- В ряде российских субъектов наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию. В каких-то регионах прослеживается снижение темпов прироста заболевших коронавирусом. Сейчас эти данные динамично меняются, но в целом по России, с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная, можно говорить о стабилизации ситуации, - отметила эпидемиолог в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сейчас наибольшую тревогу вызывает ситуация с эпидемией на территории Тувы, Коми, Севастополя, а также в Магаданской и Самарской областях.