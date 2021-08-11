Эпидемиолог: без вакцинации коллективный иммунитет появился бы в России через 7-10 лет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выработка коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на территории России без вакцинации естественным путем заняла бы от семи до десяти лет. Об этом в среду, 11 августа, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

- Если мы будем рассматривать естественный механизм выработки иммунитета, то есть формирования в населении иммунитета на уровне 60-70 процентов, то без вакцинации на это ушло был семь-десять лет. Мутации коронавируса происходят только в организме без иммунитета. Когда охват вакцинации достигает 60-70 процентов, мы даем шанс тем, кто не могут быть вакцинированными, спасти свою жизнь, - подчеркнул эксперт в эфире Первого канала.

Как писал сайт kp.ru, ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в целом по России ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции стабилизировалась, но в некоторых субъектах по-прежнему наблюдается рост заболеваемости.