Депутаты высказались за увеличение МРОТ до 20 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду и социальной политике Ярославом Ниловым планирует внести на рассмотрение законопроект, который увеличит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Если документ будет поддержан, то он вступит в действие с 1 января 2022 года.

Сейчас МРОТ в целом по РФ составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся.

В Минтруде отметили, что в 2020 году, по данным Росстата, медианная заработная плата составила 32 422 рубля. По расчетам ведомства, на 2022 год МРОТ составит 13 617 рублей – прирост 6,4%.

- Соответствующий проект закона, устанавливающий величину прожиточного минимума на 2022 год, уже прошел общественное обсуждение и внесен в установленном порядке в правительство, — сказали в пресс-службе Минтруда «Известиям».

В Федерации независимых профсоюзов России поддерживают предложение депутатов об увеличении суммы МРОТ. В объединении даже предлагали повысить выплаты до 40 тысяч рублей.

В «Единой России» выразили готовность изучить документ, но опасаются, что в бюджете не найдется средств на реализацию. А в «Справедливой России» выразили готовность поддержать предложение. Коммунисты так же выступают за увеличение МРОТ.

Ранее в Пенсионном фонде напомнили россиянам об опасности "серых" зарплат. Работодатель, выплачивающий зарплату «в конверте», лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет на выплаты для нынешних пенсионеров. К тому же, работающие неофициально, лишены возможности получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности, безработице и по уходу за ребенком, сообщает ФАН.