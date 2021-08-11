Синоптики прогнозируют сильные ливни в Европейской России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько регионов России накрыл сильный ливень, а на российском побережье Черного моря опять стали раскручиваться смерчи. Дожди прогнозируют также в Европейской части России, предупредили в среду, 11 августа, синоптики центра погоды «Фобос».

По словам экспертов, причиной ухудшения погоды является система фронтов, которая прорвалась на территорию РФ из Европы. Сегодня днем она сместится ещё дальше на восток и протянется от Белого моря до Кавказского хребта, поэтому на юге государства небо по-прежнему будет затянуто тучами.

- Активность фронтальных разделов поддерживают резкие температурные контрасты на территории Русской равнины. К примеру, в центре и на северо-западе температура воздуха днем должно войти в рамки климатической нормы, то есть составить от 20 до 25 градусов выше нуля. А вот на юго-востоке региона столбики термометров опять поднимутся выше 35-40 градусов, - говорится в сообщении, которое цитируют «Метеовести».

На Нижней Волге, по прогнозу синоптиков, экстремальная жара будет держаться до конца рабочей недели, а в выходные туч станет больше. Москва при этом попадает под влияние холодного фронта, поэтому жителям российской столице стоит готовиться к усилению дождей.