Крупные банки России вернули ставки по вкладам к доковидному уровню Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе текущего года ставки по депозитам в крупных банках России начали стремительно расти и к сегодняшнему дню практически вернулись к уровню, который наблюдался до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 11 августа, следует из данных на официальном сайте аналитической компании Frank RG.

По информации аналитиков, индекс FRG100, отражающих среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 кредитных организациях России, на 10 августа достиг отметки в 5,3 процента. Это соответствует показателям конца декабря 2019 года. Кроме того, средняя доходность депозитов в российских банках также выросла до отметок конца 2019 года.

С начала текущего месяца индекс поднялся на 0,16 п.п. – такого резкого роста за декаду не наблюдалось с ноября 2018 года.

Как писал сайт Kp.ru, 23 июля Центробанк России второй раз за полтора месяца повысил ключевую ставку до 6,5 процента.