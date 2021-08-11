Сапега допустила причастность окружения Протасевича к инциденту с самолетом Ryanair в Минске

Задержанная в Белоруссии россиянка Софья Сапега Фото: REUTERS

Задержанная в минском аэропорту россиянка Софья Сапега заявила, что окружение основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича может быть причастно к инциденту с самолетом Ryanair. В эфире телеканала «Беларусь 1» гражданка России сообщила, что не думает, что к этому причастны белорусские спецслужбы.

- Из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа. Не стоит исключать такой вариант, - сообщила она.

Софья Сапега опровергла версию о том, что сотрудники белорусского КГБ якобы были на борту самолета и задержали Романа Протасевича еще там, до посадки в столице страны, а также версию о том, что якобы для посадки самолета в Минске была спровоцирована драка с бортпроводниками.

Напомним, летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске 23 мая текущего года после ложного сообщения о минировании. Этим рейсом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали в аэропорту после проверки документов. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью за организацию массовых беспорядков. Вместе с ним была задержана россиянка София Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни.

В Следственном комитете Белоруссии сообщают, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В настоящее время он дают последовательные признательные показания.