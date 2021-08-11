В центре Гамалеи заявили, что «Спутник V» переносится лучше, чем Pfizer и Moderna Фото: REUTERS

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» переносится лучше, чем прививки зарубежными препаратами Pfizer и Moderna. Об этом в среду, 11 августа, в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

Специалист отметил, что он основывается на выводах ученых, которые провели исследования вакцины в Аргентине, Венгрии и Сан-Марино.

- Если вы посмотрите не только на заявления нашего центра и Минздрава, но и на отчёты аргентинской стороны, на отчёты из Венгрии и Сан-Марино, то вы заметите, что российский «Спутник» действительно переносится лучше, чем Pfizer и Moderna, - сообщил Денис Логунов.

Как писал сайт Kp.ru, сегодня руководитель российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике штамма заболевания «дельта»: эффективность против этого варианта заболевания составляет примерно 83%.