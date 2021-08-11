Мурашко: эффективность «Спутника V» против штамма коронавируса «дельта» составляет 83% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике штамма заболевания «дельта». Эффективность отечественного препарата против данного варианта вируса составляет примерно 83 процента. Об этом в среду, 11 августа, заявил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе пресс-конференции.

- Сегодня «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты по профилактике и по борьбе со штаммом «дельта». Результаты последних исследований доказали, что эффективность против этого штамма составляет 83 процента, - отметил министр.

Михаил Мурашко подчеркнул, что вакцины, разработанная центром имени Гамалеи, более чем на 95 процентов защищает против тяжелых случаев коронавирусной инфекции. Глава ведомства отметил, что препарат остается эффективным и продолжает работать.

Накануне ученые из США сообщили, что новый «йота»-штамм коронавируса способен повысить коэффициент летальности при заражении инфекцией на 46-82% среди лиц старшего возраста. Российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает от всех штаммов заболевания.