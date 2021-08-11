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Экономика11 августа 2021 10:24

Задолженность россиян перед банками составила почти 24 триллиона рублей

С начала 2021 года долг вырос на 2,4 триллиона
Ксения АНУФРИЕВА
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Задолженность россиян перед банками составила почти 24 триллиона рублей

Задолженность россиян перед банками составила почти 24 триллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задолженность физических лиц перед российскими банками на 1 июля текущего года достигла отметки в 23,9 триллиона рублей. Об этом свидетельствует информация о долге нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам, опубликованная в среду, 11 августа, на официальном сайте российского Центробанка.

Сообщается, что с начала этого года долг населения страны перед кредитными организациями вырос на 2,4 триллиона рублей.

В мае 2021 сообщалось, что общая долговая нагрузка россиян на конец первого квартала года достигла 11,9 процента располагаемых доходов населения государства.

Как ранее писал сайт Kp.ru, в августе 2021 года ставки по депозитам в крупных российских банках начали стремительно расти и к сегодняшнему дню практически вернулись к доковидным показателям.