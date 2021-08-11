Джабаров согласился с главной внутренней угрозой, которую обозначил Шойгу

Шойгу назвал разложение общества главной внутренней угрозой Фото; Министерство обороны России

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров согласился с позицией министра обороны страны Сергея Шойгу, который указал на главную внутреннюю угрозу России.

Сенатор уверен, что стабильность страны в первую очередь зависит от сохранности социальных связей и противодействии разложению общества.

- Просто наше общество должно быть монолитным. Если у нас не будет нормальной связи между поколениями, между различными слоями населения, национальностями, будет процветать коррупция, то, конечно, будет разложение общества, - отметил Джабаров в беседе с Life.ru.

Подобный сценарий он назвал «страшной угрозой».

- Она опаснее даже внешней угрозы, - объяснил сенатор.

По его мнению, именно по такому пути шел Советский Союз. Распад СССР произошел «не столько из-за внешнего воздействия, сколько из-за того, что внутри».

- Произошла деградация советской власти и потеря руководящей роли Коммунистической партии, что привело к разложению общества. Говорили одно, в жизни получалось другое. Думаю именно это имел в виду министр обороны, говоря о разложении общества, - заключил сенатор.