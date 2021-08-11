В центре Гамалеи сообщили, что «Спутник V» не влияет на ДНК человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» никак не может повлиять на ДНК человека или изменить её. Об этом в среду, 11 августа, в ходе пресс-конференции сообщили директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург и заместитель главы центра Денис Логунов.

- Вакцина не размножается в организме человека, поэтому никак не может повлиять на его ДНК или привести к онкологии. Наследственная функция во время вакцинации также никак не затрагивается. Даже теоретически исключены возможности влияния данной вакцины на наследственность человека, - подчеркнул директор центра.

Александр Гинцбург отметил также, что нежелательные реакции, которые могут проявиться через некоторое время, после прививки «Спутником V» исключены.

Как писал сайт kp.ru, ранее замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что российская вакцина переносится лучше, чем прививки американскими препаратами Pfizer и Moderna.