Глава ФТС: Россия выйдет на уровень 2019 года по товарообороту

Руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин Фото: Александр ГЛУЗ

Россия в 2021 году выйдет на уровень 2019 года по товарообороту, что свидетельствует о восстановлении экономики страны. Об этом в среду, 11 августа, сообщил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава службы доложил, что ФТС за шесть месяцев перечислила в доход федерального бюджета России 2,96 триллиона рублей – на 28 процентов больше прогноза.

- Платежи по импорту составили более двух триллионов рублей, по экспорту – примерно 900 миллиардов. Хотел бы специально отметить, что прежде всего это связано с увеличением товарооборота. В этом году товарооборот за полгода составил 340 миллиардов долларов, то есть на 27 процентов больше, чем в прошлом году. Всё это свидетельствует о том, что наша экономика возрождается, - подчеркнул Владимир Булавин, чьи слова приводятся на официальном сайте правительства.

Как писал ранее сайт kp.ru, в этом месяце крупные российские банки вернули ставки по вкладам к доковидному уровню.