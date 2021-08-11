В России 11 августа 2021 выявлен 21 571 случай заражения коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки на территории России медики выявили 21 571 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 6 512 859 россиян. Об этом в среду, 11 августа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали в Москве (2 076), Санкт-Петербурге (1 804), а также в Подмосковье (1 054). Сообщается, что у 8,1 процента новых инфицированных нет никаких симптомов коронавируса.

Из-за инфекции или осложнений после него за сутки умерли еще 799 россиян, общее число летальных исходов достигло отметки в 167 241. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек, всего с начала пандемии - 5 808 777 человек.

Как писал сайт Kp.ru, накануне в центра имени Гамалеи сообщили, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» не может повлиять на ДНК человека или изменить её.