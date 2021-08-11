Инфекционист объяснил, почему более смертоносные штаммы не вытесняют другие: «Вирусу не выгодно убивать людей» Фото: Мария ЛЕНЦ

Более смертоносные штаммы вируса, например, «йота»-вариант коронавирусной инфекции, обычно не вытесняют все остальные и не выживают, поскольку вирусу не выгодно убивать людей. Об этом в среду, 11 августа, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Накануне в исследовании американских ученых говорилось, что новый «йота»-штамм коронавирусной инфекции увеличивает риск летального исхода от заболевания на 46-82 процента для лиц старшего возраста, а также распространяется быстрее других вариантов коронавируса.

- Более смертоносные штаммы по эволюции вирусной не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. Вирус всегда и в любом случае будет мутировать, периодически будут появляться линии, в том числе более патогенные и летальные. Но выживать будут те линии, которые легче передаются и являются более заразными. Ни одному вирусу не выгодно убивать человека, ведь он в нем живет, - подчеркнул Евгений Тимаков в интервью РИА Новости.

Инфекционист отметил, что необходимо проанализировать эпидемиологию нового штамма, выяснить, какой заразностью он обладает. Тогда станет понятно, способен ли он вытеснить штамм дельта или нет.