Байден заблудился около Белого дома. Фото: кадр из видео

Новая волна критики обрушилась на президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена после того, как он заблудился рядом со входом в Белый дом.

В сети появилось видео, на которых американский лидер возвращается в резиденцию по прилете из Уилмингтона. На записи видно, как представитель Секретной службы Белого дома указывает Джозефу Байдену на дорожку, которая ведет к зданию. Вместо того, чтобы проследовать в резиденцию, президент США проигнорировал указания спецагента и зачем-то последовал за ним вверх по лужайке в президентское поместье.

Издание Daily Mail в среду, 11 августа, пишет, что критики американского лидера в Республиканской партии и пользователи интернета в очередной раз заподозрили у Байдена деменцию. Нашлись и те, кто посчитал, что спецагент на самом деле предупредил его о том, что нужно проследовать обходным путем, а видео было воспринято неправильно.

В любом случае президент США не первый раз попадает в курьезные ситуации: напомним, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.