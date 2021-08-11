Кондитеры планируют упростить рецепт конфет из-за подорожания ингредиентов

Кондитеры планируют упростить рецепт конфет из-за роста цен на ингредиенты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские кондитеры планируют упростить рецепт конфет из-за роста цен на ингредиенты. Об этом рассказал гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев в интервью РБК. Его компания выпускает конфеты под марками «35», «ДаЁжъ», Cho Ko-Te, «Q».

По словам Барышева, себестоимость производства конфет в пандемию сильно выросла - примерно на 30%. Это связано, в первую очередь, с ростом цен на ингредиенты: в последнее время подорожали растительные жиры, включая тропические масла (они используются, например, в вафельных и шоколадных конфетах), а также какао, сахар, мука, упаковка.

Если цены на подсолнечное масло и сахар в июне более-менее стабилизировались, то стоимость пальмового масла и его производных продолжает расти.

В итоге это привело к подорожанию конфет со сложными начинками - помадными, пралиновыми, фруктово-желейными. Их стоимость на полках превысила 350 рублей за килограмм. Хотя для покупателей по-прежнему остаются приемлемыми цены в районе 200 рублей. А на более дорогие продукты спрос уже падает.

Поэтому далеко не все торговые сети готовы повышать цены. Многие из них сами просят производителей делать конфеты проще, но дешевле.

«Эссен Продакшн АГ» собирается несколько простить рецептуру, чтобы вернуться к цене до 200 рублей за килограмм. Например, жиросодержащую начинку (а жир - это самое дорогое в конфете) можно заменить на влагосодержащую — желейную, молочную, помадную. Или же более дорогие жиры могут замениться на более дешевые.