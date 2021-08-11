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Общество11 августа 2021 13:29

Суд признал законным арест комика Идрака Мирзализаде за разжигание вражды

Судья в Москве отклонил жалобу на арест стендапера на 10 суток
Ксения АНУФРИЕВА
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Суд признал законным арест комика Идрака Мирзализаде за разжигание вражды

Суд признал законным арест комика Идрака Мирзализаде за разжигание вражды

Фото: Instagram.com

Мосгорсуд признал законным арест на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде, которого обвиняют в разжигании межнациональной вражды, и отклонил жалобу на приговор. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в пресс-службе суда.

- Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, постановление Таганского суда Москвы остается без изменений, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Как писал сайт Kp.ru, два дня назад комика Идрака Мирзализаде признали виновным в совершении правонарушения по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях о возбуждении ненависти либо вражды. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Вину в совершении правонарушения стендапер не признал, однако извинился перед теми, кого обидел словами из выступления.

Комика обвиняют в том, что он «публично произнес высказывания, содержащие признаки унижения группы лиц, которая была выделена по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».