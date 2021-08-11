Сенатор Рязанский заявил, что МРОТ должен расти постепенно, а не скачкообразно

В Совфеде оценили идею повысить размер МРОТ Фото: Архив "КП"

Реализация идеи повышения размера МРОТ с 12,8 тысячи рублей до 20 тысяч может привести к большим расходам из госбюджета. Такое мнение выразил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он отметил, что правильнее, на его взгляд повышать размер МРОТ плавно, а не скачкообразно, иначе представители бизнеса не будут успевать за такими решениями.

«Я бы таких смелых обещаний не давал, что мы резко скакнем 20 тысяч, в силу того, что это приведет к большим затратам, в том числе из бюджета. Для этого должно быть соответствующее увеличение производительности труда. Поэтому я все-таки склонен к тому, что МРОТ должен расти постепенно, исходя из общей экономической ситуации», - цитирует политика Газета.ru.

Напомним, ранее повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тысяч предложили депутаты партии ЛДПР. Как рассказал Ярослав Нилов, по задумке, существенное повышение должно пройти по всей стране с 1 января 2022 года, передает телеканал «360».

Эту инициативу уже прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она согласилась с тем, что МРОТ стоит повысить, но призвала более тщательно просчитать его размер.

«Конкретный размер необходимо рассчитывать, его нельзя назначать. Рассчитывать совместно с Минфином, совместно с правительством, чтобы понимать, какие изменения нам потребуются в бюджет Российской Федерации», - цитирует депутата RT.