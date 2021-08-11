Глава РФПИ: зарубежный опыт применения «Спутника V» доказал его эффективность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опыт применения российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в иностранных государствах доказал высочайшую безопасность и эффективность вакцины в борьбе с заболеванием. Об этом в среду, 11 августа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся на официальном сайте фонда.

- За год применения вакцина доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения за рубежом, - подчеркнул он.

В РФПИ отметили, что в некоторых странах, где одновременно применяются несколько вакцин против коронавирусной инфекции, российский препарат оказался самым лучшим. Самая высокая эффективность «Спутника V» среди других препаратом доказана в ходе вакцинации в ОАЭ, Бахрейне, Буэнос-Айрес, Сербии.

Данные, опубликованные правительством Венгрии, показали, что среди пяти вакцин от коронавируса, применяемых на территории государства, российская вакцина от центра имени Гамалеи показала лучшие показатели безопасности и эффективности. Анализ результатов массовой вакцинации в Мексике подтвердил, что «Спутник V» является самой безопасной из всех вакцин, используемых в этой стране.