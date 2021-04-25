Венгрия признала «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной от коронавируса Фото: REUTERS

Венгрия признала российский препарат «Спутник V» самой безопасной и эффективной вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 25 апреля, говорится в Twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на рейтинг, опубликованный правительством Венгрии.

- Российская вакцина самая лучшая в плане безопасности и эффективности (в 7-32 раза меньше смертельных случаев и в два-семь раз меньше случаев заражения) на 100 тысяч вакцинированных, - говорится в сообщении.

В Twitter препарата также напомнили о словах руководителя администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша, который ранее заявил, что «Спутник V» является лучшей вакциной от коронавируса.

Как сообщал сайт kp.ru, в ноябре минувшего года Венгрия первой в Европейском союзе получила образцы «Спутника V» и первой среди европейских стран одобрила его для применения на своей территории. В общей сложности в Венгрии доступны пять вакцин: Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, китайская Sinopharm и «Спутник V».