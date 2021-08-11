Минфин предложил запустить с 1 января 2021 онлайн-продажу российского вина в тестовом режиме Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство финансов предлагает запустить с 1 января 2022 эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России».

Эксперимент предполагает доставку клиентов российских вин на территории Москвы, Московской области и Республики Мордовия. Правительство России может расширить количество регионов, участвующих в эксперименте, говорится в законопроекте на портале проектов нормативных правовых актов.

Сроки проведения эксперимента будут определены кабинетом министров.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 «Почта России» объявила, что готовится к запуску проекта по доставке российских вин через свои онлайн-ресурсы. В компании отметили, что «Почта России» видится кабмину удобным партнером, поскольку располагает возможностью распознавания клиента посредством простой электронной подписи, и при заказе может узнать возраст заказчика алкогольной продукции. В пилотном проекте будут задействованы 25 крупнейших российских винных заводов.