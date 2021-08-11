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В мире11 августа 2021 16:18

Белоруссия предложила сократить численность американского посольства до пяти человек

Минск не видит смысла в присутствии значительного персонала американских дипломатов на фоне санкций Вашингтона
Абдулла ШАКИРОВ
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Белоруссия предложила сократить численность американского посольства до пяти человек

Белоруссия предложила сократить численность американского посольства до пяти человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия предложила Соединенным Штатам сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Минск не видит смысла в присутствии значительного персонала американских дипломатов, поскольку Вашингтон сократил сотрудничество во всех сферах. Численность дипломатической миссии США предлагается уменьшить до 1 сентября 2022, сказано в комментарии пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза в Facebook ведомства.

«На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне», – говорится в сообщении.

Как сообщил Глуз, ответная реакция Минска доведена МИД республики до временного поверенного в делах США Рубена Арутюняна. Кроме того, Белоруссия решила отозвать ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер Послом США в Минске, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, президент США Джозеф Байден принял решение расширить санкции против Белоруссии, так как «действия Минска несут чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».