США ввели новые санкции против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джозеф Байден принял решение расширить санкции Соединенных Штатов против Белоруссии. Об этом в понедельник, 9 августа, говорится в сообщении Белого дома.

- Действия властей Белоруссии несут чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, - заявил Байден.

Как писал сайт Kp.ru, сегодня новые санкции против Белоруссии также ввела канадская сторона. В министерства иностранных дел Канады заявили, что ограничения были введены в ответ «на продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека» со стороны Минска.

Присоединилась к санкциям и Великобритания: власти королевства приняли решение наложить ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения из Белоруссии. Новые санкции Лондона также направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний.