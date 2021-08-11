Били и угрожали ножом: две женщины напали на пенсионера в Ростовской области

Полиция задержала преступниц Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области две женщины ради наживы избили пенсионера. Мужчине даже угрожали ножом. После этого он отдал бандиткам все свои сбережения и мобильный телефон. Это случилось в хуторе Старая Станица. О происшествии со ссылкой на МВД сообщает RostovGazeta.

Подозреваемых в нападении уже задержали. Порадоваться своей добыче они так и не смогли. Их нашли, можно сказать, по горячим следам. Позже выяснилось, что напарницы - одной 23, другой 44 года - ранее уже были судимы.

Одна из них объяснила, что на дело пошли из-за ее мужа. Он якобы работал у пенсионера, но за свои труды получил мало денег. Это возмутило женщин, и они решили получить оставшуюся сумму силой.

Теперь подозреваемые ответят за это перед законом. Сейчас они находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.