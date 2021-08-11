РФПИ предложил Pfizer использовать "Спутник Лайт" в качестве третьего укола для усиления эффекта Фото: Олег УКЛАДОВ

Российский фонд прямых инвестиций предложил американскому фармпроизводителю Pfizer использовать вакцину «Спутник лайт» в качестве третьего, бустерного укола.

«Всплеск случаев заболеваний штаммом «Дельта» в США и Израиле показывает, что МРНК-вакцины нуждаются в гетерогенном усилителе для продления иммунного ответа…РФПИ предлагает Pfizer начать пробное использование «Спутника Лайт» в качестве ускорителя», – сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

Отмечается, что в российском препарате был впервые применен комбинированный подход, а испытания показали эффективность против штамма «Дельта» в более чем 83%.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что «Спутник Лайт» можно успешно комбинировать с другими вакцинами

Сайт kp.ru разбирался, в чем отличие вакцины «Спутник Лайт» от «Спутника V» и других препаратов против COVID-19.