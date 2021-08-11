12 августа 2021 может стать самым дождливым в Москве с начале века Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг на Москву обрушится большое количество осадков. 12 августа 2021 может стать самым дождливым с начале века. Об этом сообщает портал Метеоновости.

В ночь на четверг может выпасть 10-15 мм осадков, а местами и 20-30, что превышает треть месячной нормы. Больше было только 12 августа 1980 года, тогда на город вылилось 38,2 мм осадков.

Непогода сохранится и утром. До 11:00 в Москве ожидается дождь, местами сильный ливень, гроза и усиление ветра до 17 м/с. В связи с этим МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость, соблюдать дистанцию на дороге и избегать внезапных маневров.

Ранее синоптики говорили о том, что август по осадкам будет вполне обычным. Как правило, на этот месяц приходится 10 дождливых дней.