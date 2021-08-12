Минздрав сообщил о девяти выживших при крушении Ми-8 на Камчатке

При крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, по данным Минздрава, выжили девять человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При крушении вертолета Ми-8 с туристами в Кроноцком заповеднике на Камчатке выжили девять человек. Об этом сообщила журналистам и.о. министра здравоохранения камчатского края Марина Волкова.

«По нашей информации, выжили девять человек. Информация по остальным туристам и членам экипажа выясняется», - приводит ее слова ТАСС.

В то же время источник в экстренных службах региона рассказал агентству, что «по докладам, поступающим с места, угрозы для жизни девяти человек, спасенных из вертолета, нет», их состояние опасений не вызывает. Он добавил, что в ближайшее время в район падения вертолета прибудет группа медиков. По предварительной информации, выжили семь пассажиров и два члена экипажа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, для родственников туристов, которые находились на борту совершившего жесткую посадку вертолета МИ-8, ГУ МЧС России по Камчатскому краю организовало «горячую линию». Информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также получить психологическую помощь в случае необходимости можно по телефону 8 (4152)30-10-99. Он будет работать круглосуточно.